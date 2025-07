Handel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,17 Prozent auf 20 446,77 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,267 Prozent höher bei 20 466,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 412,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 377,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 480,89 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19 529,95 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2025, den Wert von 15 267,91 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 08.07.2024, bei 18 403,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 6,05 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 624,51 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Microvision (+ 8,33 Prozent auf 1,24 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7,54 Prozent auf 6,64 USD), Intel (+ 7,36 Prozent auf 23,62 USD), Nissan Motor (+ 7,30 Prozent auf 2,50 USD) und 3D Systems (+ 7,01 Prozent auf 1,76 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Harmonic (-9,49 Prozent auf 9,21 USD), Volvo (B) (-4,33 Prozent auf 27,59 USD), Royal Gold (-4,20 Prozent auf 161,17 USD), Dorel Industries (-3,77 Prozent auf 1,15 USD) und Bassett Furniture Industries (-3,75 Prozent auf 16,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 722 329 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,286 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

