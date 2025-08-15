Handel in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,51 Prozent leichter bei 23 712,07 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,098 Prozent leichter bei 23 809,00 Punkten, nach 23 832,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23 651,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 813,99 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,351 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22 884,59 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, bei 21 335,82 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Stand von 19 490,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13,05 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 8,13 Prozent auf 34,84 USD), PDD (+ 3,67 Prozent auf 118,95 USD), MercadoLibre (+ 3,13) Prozent auf 2 392,30 USD), Intel (+ 2,93 Prozent auf 24,56 USD) und Biogen (+ 2,71 Prozent auf 138,60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Applied Materials (-14,07 Prozent auf 161,76 USD), KLA-Tencor (-8,42 Prozent auf 874,94 USD), Lam Research (-7,33 Prozent auf 99,51 USD), Cisco (-4,47 Prozent auf 66,20 USD) und Marvell Technology (-3,61 Prozent auf 76,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 64 167 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

