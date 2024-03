Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung im Minus

Der NASDAQ Composite setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,62 Prozent leichter bei 15 936,44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,413 Prozent auf 15 969,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 035,30 Punkten am Vortag.

Bei 15 976,41 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 924,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,487 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, mit 15 455,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 281,76 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 28.02.2023, bei 11 455,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 134,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OraSure Technologies (+ 13,37 Prozent auf 7,97 USD), FARO Technologies (+ 11,49 Prozent auf 24,65 USD), IMAX (+ 8,17 Prozent auf 17,08 USD), Geron (+ 7,75 Prozent auf 2,23 USD) und MicroStrategy (+ 7,36 Prozent auf 936,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-23,90 Prozent auf 3,98 USD), AXT (-12,29 Prozent auf 4,71 USD), Integra LifeSciences (-10,53 Prozent auf 39,61 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-9,56 Prozent auf 23,84 USD) und Schnitzer Steel Industries (-9,26 Prozent auf 21,76 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 348 825 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Roivant Sciences-Aktie hat mit 2,22 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 71,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

