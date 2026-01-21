Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

NASDAQ Composite-Performance 21.01.2026 20:04:35

Handel in New York: NASDAQ Composite im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 23 036,62 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent höher bei 23 017,68 Punkten, nach 22 954,32 Punkten am Vortag.

Bei 22 927,88 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23 260,29 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,458 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 307,62 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 953,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 19 756,78 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,856 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Rambus (+ 12,71 Prozent auf 124,09 USD), Intel (+ 9,18 Prozent auf 53,02 USD), Amkor Technology (+ 7,85 Prozent auf 52,90 USD), OraSure Technologies (+ 7,34 Prozent auf 2,78 USD) und Baiducom (+ 7,17 Prozent auf 160,77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-9,25 Prozent auf 19,43 USD), Innodata (-6,67 Prozent auf 57,51 USD), CIENA (-5,36 Prozent auf 228,29 USD), Pegasystems (-5,05 Prozent auf 48,46 USD) und Oracle (-4,50 Prozent auf 171,82 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26 473 959 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Mit 10,37 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

