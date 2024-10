Handel in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel im Minus

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:13 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 7 556,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,327 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 7 583,48 Punkte an der Kurstafel, nach 7 577,89 Punkten am Vortag.

Bei 7 553,73 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 585,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, mit 7 465,25 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der CAC 40 7 724,32 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der CAC 40 7 003,53 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,335 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,253 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Mit 8,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at