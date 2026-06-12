Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus

Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 1,83 Prozent stärker bei 8 350,87 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,404 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,40 Prozent auf 8 315,31 Punkte an der Kurstafel, nach 8 200,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 397,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 302,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,67 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 12.05.2026, mit 7 979,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 984,44 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 7 765,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 542 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 241,150 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at