PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Marktbericht
|
10.12.2025 17:59:08
Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert
Der ATX Prime schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 546,78 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 546,80 Punkten, nach 2 546,80 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 529,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 547,98 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,839 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 309,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 1 808,27 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 39,48 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 552,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7,78 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,28 Prozent auf 71,80 EUR), Polytec (+ 2,15 Prozent auf 3,33 EUR), voestalpine (+ 1,86 Prozent auf 38,40 EUR) und Addiko Bank (+ 1,83 Prozent auf 22,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (-3,59 Prozent auf 30,90 EUR), Flughafen Wien (-2,90 Prozent auf 53,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,20 EUR) und Verbund (-2,68 Prozent auf 61,70 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 330 352 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Marinomed Biotech AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert (finanzen.at)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.12.25