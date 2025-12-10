Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert

Der ATX Prime zeigte sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Der ATX Prime schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 546,78 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 546,80 Punkten, nach 2 546,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 529,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 547,98 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,839 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 403,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 309,07 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 1 808,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 39,48 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 552,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 7,78 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,28 Prozent auf 71,80 EUR), Polytec (+ 2,15 Prozent auf 3,33 EUR), voestalpine (+ 1,86 Prozent auf 38,40 EUR) und Addiko Bank (+ 1,83 Prozent auf 22,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-3,62 Prozent auf 30,65 EUR), PORR (-3,59 Prozent auf 30,90 EUR), Flughafen Wien (-2,90 Prozent auf 53,60 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,20 EUR) und Verbund (-2,68 Prozent auf 61,70 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 330 352 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at