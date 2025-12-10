Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

ATX-Kursverlauf 10.12.2025 09:29:01

Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der ATX am Mittwoch.

Am Mittwoch geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 5 123,15 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 149,388 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 129,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,53 Punkten am Vortag.

Bei 5 132,11 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 115,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,827 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 836,42 Punkte. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 4 629,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der ATX mit 3 628,39 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 40,10 Prozent aufwärts. Bei 5 141,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell EVN (+ 0,37 Prozent auf 27,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,26 Prozent auf 23,10 EUR), Wienerberger (+ 0,14 Prozent auf 28,54 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 15,24 EUR) und DO (+ 0,10 Prozent auf 196,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-1,55 Prozent auf 22,30 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,70 EUR), PORR (-0,78 Prozent auf 31,80 EUR), Vienna Insurance (-0,71 Prozent auf 55,90 EUR) und Raiffeisen (-0,61 Prozent auf 36,14 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 22 618 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,496 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

