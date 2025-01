Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 1 819,99 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 1 821,35 Punkten, nach 1 821,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 826,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 819,99 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 1 787,46 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.10.2024, bei 1 787,74 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 08.01.2024, einen Wert von 1 721,67 Punkten auf.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 2,71 Prozent auf 2,27 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,49 Prozent auf 30,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,41 Prozent auf 58,24 EUR) und DO (+ 0,34 Prozent auf 179,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-2,11 Prozent auf 12,04 EUR), Verbund (-1,19 Prozent auf 70,60 EUR), EVN (-0,68 Prozent auf 21,80 EUR), voestalpine (-0,61 Prozent auf 17,86 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,53 Prozent auf 75,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 566 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,910 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

