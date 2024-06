Handel in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Verlusten

Um 09:12 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 1 942,10 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,197 Prozent tiefer bei 1 939,42 Punkten, nach 1 943,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 942,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 938,85 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 24.05.2024, den Stand von 1 958,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 913,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SLI 1 745,74 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,13 Prozent nach oben. Bei 1 993,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Nestlé (+ 0,53 Prozent auf 94,20 CHF), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 94,46 CHF), Holcim (+ 0,41 Prozent auf 79,02 CHF), Roche (+ 0,20 Prozent auf 253,30 CHF) und Lonza (+ 0,02 Prozent auf 477,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-1,96 Prozent auf 1,20 CHF), Schindler (-1,03 Prozent auf 230,20 CHF), VAT (-0,90 Prozent auf 495,10 CHF), Straumann (-0,83 Prozent auf 107,60 CHF) und Lindt (-0,82 Prozent auf 10 840,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 193 344 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 251,896 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

