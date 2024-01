Handel in Zürich: SLI startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,10 Prozent schwächer bei 1 750,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,09 Prozent auf 1 750,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 751,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 748,13 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,34 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 1 792,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 687,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der SLI einen Wert von 1 767,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,766 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 748,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 1,12 Prozent auf 522,00 CHF), Straumann (+ 0,12 Prozent auf 126,55 CHF), Sonova (-0,11 Prozent auf 276,20 CHF), SGS SA (-0,11 Prozent auf 72,94 CHF) und Temenos (-0,38 Prozent auf 78,58 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-3,52 Prozent auf 1,97 CHF), Swiss Life (-2,30 Prozent auf 585,00 CHF), Lindt (-2,16 Prozent auf 10 890,00 CHF), Julius Bär (-2,05 Prozent auf 45,77 CHF) und Schindler (-1,99 Prozent auf 202,40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 334 703 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

