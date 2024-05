Handel in Zürich: SMI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Am Freitag notiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,55 Prozent fester bei 11 665,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,249 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 11 661,72 Zählern und damit 0,513 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (11 602,21 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 660,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 677,99 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 3,39 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 11 495,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Wert von 11 091,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der SMI einen Wert von 11 447,23 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 799,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,35 Prozent auf 225,30 CHF), Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 503,50 CHF), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 91,70 CHF), Richemont (+ 1,24 Prozent auf 134,60 CHF) und Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 104,70 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,40 Prozent auf 247,00 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 93,86 CHF), UBS (-0,15 Prozent auf 26,29 CHF), Logitech (+ 0,05 Prozent auf 76,72 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,15 Prozent auf 456,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 468 145 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 246,232 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at