Handel in Zürich: SMI fällt

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,29 Prozent auf 13 046,33 Punkte zurück. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,545 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,631 Prozent schwächer bei 13 132,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 216,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 007,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 145,13 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,593 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI auf 13 242,80 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 28.10.2025, mit 12 360,15 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Wert von 12 455,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 528,67 Punkte. Bei 13 007,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 064,00 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 148,05 CHF), Swiss Life (+ 0,41 Prozent auf 841,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 543,80 CHF) und Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 630,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-7,61 Prozent auf 66,74 CHF), Roche (-3,69 Prozent auf 337,10 CHF), Novartis (-1,82 Prozent auf 114,40 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 37,23 CHF) und Richemont (-1,21 Prozent auf 151,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 454 675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,041 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,07 zu Buche schlagen. Mit 5,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

