Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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29.10.2026 12:26:58
SMI aktuell: SMI mittags stärker
Am Donnerstag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1,20 Prozent höher bei 14 755,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,408 Prozent stärker bei 14 640,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 656,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 766,30 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der SMI mit 13 912,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SMI mit 14 486,10 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 12 314,10 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 766,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 84,64 CHF), Novartis (+ 3,05 Prozent auf 133,16 CHF), UBS (+ 2,20 Prozent auf 39,45 CHF), Galderma (+ 2,00 Prozent auf 188,90 CHF) und Holcim (+ 1,88 Prozent auf 69,38 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-5,20 Prozent auf 31,37 CHF), Logitech (-0,24 Prozent auf 81,82 CHF), Richemont (-0,15 Prozent auf 163,85 CHF), Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 3 918,00 CHF) und Geberit (+ 0,32 Prozent auf 572,00 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 754 262 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343,725 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
SMI-Fundamentaldaten
Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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