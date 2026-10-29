Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 29.10.2026 12:26:58

SMI aktuell: SMI mittags stärker

SMI aktuell: SMI mittags stärker

Der SMI gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt.

Am Donnerstag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1,20 Prozent höher bei 14 755,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,408 Prozent stärker bei 14 640,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 581,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 656,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 766,30 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der SMI mit 13 912,19 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der SMI mit 14 486,10 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 12 314,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 766,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 84,64 CHF), Novartis (+ 3,05 Prozent auf 133,16 CHF), UBS (+ 2,20 Prozent auf 39,45 CHF), Galderma (+ 2,00 Prozent auf 188,90 CHF) und Holcim (+ 1,88 Prozent auf 69,38 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-5,20 Prozent auf 31,37 CHF), Logitech (-0,24 Prozent auf 81,82 CHF), Richemont (-0,15 Prozent auf 163,85 CHF), Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 3 918,00 CHF) und Geberit (+ 0,32 Prozent auf 572,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 754 262 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343,725 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
14.10.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 76,56 -3,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,02 0,65% Amrize
Galderma 209,00 1,95% Galderma
Geberit AG (N) 623,40 0,52% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 310,00 1,70% Givaudan AG
Holcim AG 74,80 -1,06% Holcim AG
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Novartis AG 144,06 -0,28% Novartis AG
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Richemont 179,95 1,21% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 89,58 -0,95% Sandoz
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
UBS 42,68 -0,72% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 810,66 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen