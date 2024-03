Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone

Am Mittwochabend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 11 414,38 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,284 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,178 Prozent stärker bei 11 460,81 Punkten in den Handel, nach 11 440,45 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 11 498,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 414,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 11 390,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 760,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, stand der SMI bei 11 098,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 524,36 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 5,24 Prozent auf 74,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,12 Prozent auf 294,50 CHF), Zurich Insurance (+ 1,16 Prozent auf 470,40 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 138,55 CHF) und Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 105,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sonova (-3,54 Prozent auf 272,10 CHF), Nestlé (-1,74 Prozent auf 92,05 CHF), Geberit (-1,39 Prozent auf 511,40 CHF), Swisscom (-1,37 Prozent auf 503,00 CHF) und Logitech (-1,26 Prozent auf 78,64 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 870 952 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 258,915 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at