Handel in Zürich: SPI notiert im Plus

Der SPI performt am Nachmittag positiv.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,62 Prozent auf 14 606,28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,932 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,333 Prozent fester bei 14 564,06 Punkten in den Handel, nach 14 515,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 606,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 563,07 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 631,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Wert von 13 860,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 14 337,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,250 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Arundel (+ 23,97 Prozent auf 0,15 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 12,00 Prozent auf 11,20 CHF), Schlatter Industries (+ 9,40 Prozent auf 25,60 CHF), Idorsia (+ 9,24 Prozent auf 1,58 CHF) und Aluflexpack (+ 6,46 Prozent auf 8,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ObsEva (-6,17 Prozent auf 0,06 CHF), ONE swiss bank (-5,56 Prozent auf 3,40 CHF), Molecular Partners (-4,69 Prozent auf 3,86 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,90 Prozent auf 48,50 CHF) und Dätwyler (-2,79 Prozent auf 174,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 6 068 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 264,797 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

