Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|Analysten überzeugt
|
13.11.2025 12:50:38
Heidelberger Druck-Aktie weiter auf Erholungskurs
Mit weiteren 11,05 Prozent Plus haben die Papiere des Maschinenbauers inzwischen 62 Prozent ihrer Kurskorrektur seit Anfang Oktober wieder aufgeholt - eine Fibonacci-Zahl.
Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwochnachmittag im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten und sein Kursziel von 2,40 Euro bestätigt.
"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde bei Heidelberger Druckmaschinen immer wahrscheinlicher.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Heidelberger Druckmaschinen AG
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
13.11.25