Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
01.12.2025 07:00:00
heise+ | Microsoft-Cloud vs. Delos vs. openDesk: Die Office-Pläne der Bundesländer
Trotz Trump: Bayern, Niedersachsen, NRW und weitere Bundesländer wollen Microsoft-Clouddienste nutzen oder tun dies bereits. Es gibt aber auch Gegenbeispiele.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Google-Rückzieher: EU-Kartellbeschwerde gegen Microsoft fallengelassen - Aktie uneinheitlich (Dow Jones)
|
28.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)