Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.01.2026 14:05:00
Here’s how Microsoft can prove the doubters wrong this earnings season
Increasing its cloud capacity is key for Microsoft, as the company can’t currently meet all is AI demand due to a shortage of graphics processing units.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
26.01.26
|Microsoft-Aktie fester: KI-Chip "Maia" soll KI-Modelle effizienter und günstiger machen (dpa-AFX)
|
26.01.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)