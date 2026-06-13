Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.06.2026 12:00:04
How Wall Street pulled off the biggest IPO in history for SpaceX
Bankers convinced investors to believe in a sci-fi strategy, overlook steep losses and hand full control to Elon MuskWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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