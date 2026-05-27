HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
27.05.2026 22:45:54
HP Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - HP Inc. (HPQ) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $450 million, or $0.49 per share. This compares with $406 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, HP Inc. reported adjusted earnings of $792 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $14.40 billion from $13.22 billion last year.
HP Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $450 Mln. vs. $406 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.42 last year. -Revenue: $14.40 Bln vs. $13.22 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.61 To $ 0.71 Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.10
