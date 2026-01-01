IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Telefonica-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Telefonica-Aktie letztlich bei 4,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, befänden sich nun 217,391 Telefonica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 759,35 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 31.12.2025 auf 3,49 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,07 Prozent.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at