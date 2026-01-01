Telefonica Aktie

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

Rentable Telefonica-Anlage? 01.01.2026 10:03:37

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Telefonica-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden Telefonica-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Telefonica-Aktie letztlich bei 4,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, befänden sich nun 217,391 Telefonica-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 759,35 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 31.12.2025 auf 3,49 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,07 Prozent.

Telefonica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,76 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

