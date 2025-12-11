Telefonica Aktie
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Telefonica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 3,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Telefonica-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 078,505 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 3,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 230,39 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,30 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 20,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
