Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 11.12.2025 10:03:31

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren abgeworfen

IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Telefonica-Investment gewesen.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 3,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Telefonica-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 078,505 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 3,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 230,39 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,30 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 20,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Telefonica S.A.mehr Analysen

28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefonica S.A. 3,63 -0,22% Telefonica S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen