IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Telefonica-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,88 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,268 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (3,49 EUR), wäre die Investition nun 39,32 EUR wert. Damit wäre die Investition 60,68 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 19,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at