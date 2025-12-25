Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lohnendes Telefonica-Investment?
|
25.12.2025 10:03:26
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Telefonica von vor einem Jahr gekostet
Am 25.12.2024 wurden Telefonica-Anteile an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Telefonica-Aktie letztlich bei 3,91 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 255,558 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 3,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 880,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,96 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Telefonica betrug jüngst 19,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
