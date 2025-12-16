IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingefahren

Endesa Aktie
Vor 5 Jahren wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,425 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 30,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 370,50 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 37,05 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Endesa bezifferte sich zuletzt auf 31,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
