IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
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28.05.2026 16:14:00
IBM und Red Hat: 5 Milliarden Dollar für sicherere Open-Source-Software
5 Milliarden US-Dollar, ein zentrales Sicherheits-Clearinghouse und KI-gestützte Analyse: IBM und Red Hat wollen Open Source für das KI-Zeitalter absichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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