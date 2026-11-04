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Implenia gewinnt Technikausbau eines Datacenters in der Schweiz



04.11.2026 / 07:00 CET/CEST



Gebäudetechnischer Ausbau eines Datacenters | Auftragsvolumen im tiefen dreistelligen Millionenbereich | Weiterer Ausbau der Kompetenzen im Bereich Datacenter Glattpark (Opfikon), 4. November 2026 – Ein globaler Anbieter von nachhaltiger, digitaler Infrastruktur hat Implenia mit dem gebäudetechnischen Ausbau (Stromversorgung, Kühlung, Lüftung, Sanitär, Brandschutz etc.) für den Neubau eines Datacenters in der Schweiz beauftragt. Das Auftragsvolumen für Implenia liegt im tiefen dreistelligen Millionenbereich. Implenia hat dieses Datacenter bereits als «Core & Shell»-Auftrag, also Rohbau und Gebäudehülle erstellt. Dieser Auftragsgewinn entspricht der Strategie von Implenia die Kompetenzen im wachsenden Datacenter-Markt weiter auszubauen, um die führende Position in diesem Bereich zu festigen.



Das Projekt umfasst die schlüsselfertige Erstellung und Inbetriebnahme der vollständigen MEP-Infrastruktur (Mechanical, Electrical, Plumbing) für das Datacenter auf einer Fläche von ca. 33’000m2, inklusive Stromversorgung, Kühlung, Brandschutz, Steuerung, Nebenanlagen sowie weiteren relevanten Ausbauarbeiten. Kern der Anlage sind die redundante Stromversorgung, die Batteriesysteme und Notstromgeneratoren für unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie die Hochleistungs-Kühlung. Vorgesehen sind zudem eine Photovoltaikanlage sowie ein Konzept zur Abwärmenutzung für Fernwärme. Die Arbeiten haben bereits begonnen und das Projekt wird voraussichtlich in 2028 abgeschlossen.



Adrian Wyss, Head Division Buildings von Implenia, zum Auftragsgewinn: «Wir freuen uns darauf, unsere umfassende Expertise und Erfahrung in Gebäudetechnik – unter anderem aus hochkomplexen Immobilien wie Spital- und Laborbauten – und Projektmanagement in dieses anspruchsvolle Vorhaben einzubringen und danken unserem Auftraggeber für das Vertrauen in Implenia». Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com



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3. März 2027: Jahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz

31. März 2027: Generalversammlung Als führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisterin entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einer integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleisterin zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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