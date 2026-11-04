Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
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04.11.2026 07:00:13
Implenia gewinnt Technikausbau eines Datacenters in der Schweiz
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Implenia AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Gebäudetechnischer Ausbau eines Datacenters | Auftragsvolumen im tiefen dreistelligen Millionenbereich | Weiterer Ausbau der Kompetenzen im Bereich Datacenter
Glattpark (Opfikon), 4. November 2026 – Ein globaler Anbieter von nachhaltiger, digitaler Infrastruktur hat Implenia mit dem gebäudetechnischen Ausbau (Stromversorgung, Kühlung, Lüftung, Sanitär, Brandschutz etc.) für den Neubau eines Datacenters in der Schweiz beauftragt. Das Auftragsvolumen für Implenia liegt im tiefen dreistelligen Millionenbereich. Implenia hat dieses Datacenter bereits als «Core & Shell»-Auftrag, also Rohbau und Gebäudehülle erstellt. Dieser Auftragsgewinn entspricht der Strategie von Implenia die Kompetenzen im wachsenden Datacenter-Markt weiter auszubauen, um die führende Position in diesem Bereich zu festigen.
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Investoren-Agenda:
Als führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisterin entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einer integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleisterin zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|52990006TKCUQQJ79B1
|EQS News ID:
|2427924
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427924 04.11.2026 CET/CEST
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