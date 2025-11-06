Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
06.11.2025 16:00:44
In-Depth Analysis: Microsoft Versus Competitors In Software Industry
This article In-Depth Analysis: Microsoft Versus Competitors In Software Industry originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 020,00
|-1,57%
|Microsoft Corp.
|429,15
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.