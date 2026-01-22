Microsoft Aktie
|383,90EUR
|4,05EUR
|1,07%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Die Aktie habe trotz angekündigter Investitionen von 280 Milliarden US-Dollar seit Oktober um rund 18 Prozent nachgegeben und sei damit attraktiv bewertet, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern sei gut positioniert, um durch die Abarbeitung seines massiven Auftragsbestands und den deutlichen Kapazitätsausbau in diesem Jahr weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 444,11
|
Abst. Kursziel*:
51,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 444,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,99%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
21.01.26
|Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Rechtsstreit eskaliert: Musk will Milliarden von OpenAI zurück - Microsoft-Aktie trotzt dem Risiko (finanzen.at)
|
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|384,10
|1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:12
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07:11
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07:09
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Philips Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Buy
|UBS AG
|06:46
|Fraport Sell
|UBS AG
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets