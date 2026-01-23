Microsoft Aktie

387,25EUR 3,45EUR 0,90%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

23.01.2026 06:43:39

Microsoft Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 451,14 		Abst. Kursziel*:
33,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 451,14 		Abst. Kursziel aktuell:
33,00%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

