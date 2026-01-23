Microsoft Aktie
|387,25EUR
|3,45EUR
|0,90%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 600,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 451,14
|
Abst. Kursziel*:
33,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 451,14
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,00%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
21.01.26
|Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Rechtsstreit eskaliert: Musk will Milliarden von OpenAI zurück - Microsoft-Aktie trotzt dem Risiko (finanzen.at)
|
20.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)