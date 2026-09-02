INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
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02.09.2026 15:43:27
India rejects Hague ruling on Indus waters: What's next?
By rejecting an international arbitration panel's ruling, New Delhi has cast fresh doubt on the future of the 1960 Indus Waters Treaty.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|INDUS AG
|37,50
|1,49%
|Waters Corp.
|353,60
|-0,34%
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