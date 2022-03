Intel-Aktie leicht im Plus: In Magdeburg soll große Chipfabrik entstehen

Intel baut in Magdeburg eine große Chipfabrik.

Das teilte der US-Konzern Intel am Dienstag mit. Mit dem Projekt sind Milliarden-Investitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Intel-Aktie zeitweise 0,29 Prozent höher bei 44,53 US-Dollar.

MAGDEBURG/SANTA CLARA (dpa-AFX)