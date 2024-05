Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Es sei zwar erfreulich, dass das Gas- und Energiegeschäft des Energietechnikkonzerns weiterhin so gut laufe, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate seien aber ein komplexes Bündel von Widersprüchen, die den Anlegern seiner Meinung nach wenig Trost dahingehend spenden, dass "das Schiff in Ordnung gebracht ist". Stattdessen wiesen die Zahlen darauf hin, dass die Herausforderung, das Windgeschäft Siemens Gamesa zu sanieren, weiterhin sehr groß sei.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:04 Uhr 12,4 Prozent auf 22,48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 46,62 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6 915 922 Siemens Energy-Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 87,3 Prozent aufwärts. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:26 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.