WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Optimistische Einschätzung 02.10.2025 12:11:00

Siemens Energy-Aktie klettert dank Kurszielanhebungen auf neues Allzeithoch

Siemens Energy-Aktie klettert dank Kurszielanhebungen auf neues Allzeithoch

Für Siemens Energy geht es am Donnerstag weiter kräftig nach oben - dabei erklimmen die Papiere auch ein neues Rekordhoch.

Positive Analystenaussagen haben Siemens Energy am Donnerstag neue Rekorde beschert. Das Unternehmen profitiert weiter von Megatrends wie Energie und Energieübertragung sowie Künstliche Intelligenz (KI) und Datenzentren.

Zeitweise legten die Aktien von DAX-Spitzenreiter Siemens Energy um 4,9 Prozent auf 109,30 Euro zu. Seit Jahresbeginn steht bei dem Energietechnikkonzern ein Kursplus von 117 Prozent zu Buche. Im deutschen Leitindex weist nur der Rüstungskonzern Rheinmetall mit mehr als einer Verdreifachung eine noch bessere Bilanz vor.

Mehrere Analysten sehen das Potenzial bei Siemens Energy noch nicht ausgereizt und hoben deshalb ihre Kursziele für die Titel an. Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs von 110 auf 124 Euro und Richard Dawson von der Privatbank Berenberg von 75 auf 122 Euro.

Patel verwies darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (Ebita) für die Jahre bis 2028 wegen besserer Aussichten im Geschäft mit Windanlagen auf See erhöht habe. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas und Energie weiter gut, und auch die Branchenbewertung sei gestiegen. Dawson begründete seine Neubewertung mit einem weiter günstigen Nachfrageumfeld. Die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben des Konzerns übertreffen. Dawsons Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert.

Etwas vorsichtiger für Siemens Energy zeigte sich Citigroup-Experte Vivek Midha. Sein von 98 auf 104 Euro erhöhtes Kursziel liegt knapp unter der neuen Bestmarke der Aktie bei 110,15 Euro.

Bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen am 14. November werde das Unternehmen wohl Ziele für 2026 und 2028 ausgeben, die interessanter sein dürften als die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2024/25. Angesichts der Kurserholung seit der Delle im August preise die Aktie das Potenzial einer deutlichen Margenerholung in den kommenden Jahren aber schon ein.

/gl/nas/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Siemens Energy-Aktie schwächer: Vortagesgewinne teilweise verloren

