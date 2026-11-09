Ionis Pharmaceuticals, Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) reported Loss for third quarter of -$110 million

The company's bottom line came in at -$110 million, or -$0.66 per share. This compares with -$129 million, or -$0.80 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 54.8% to $243 million from $157 million last year.

Ionis Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$110 Mln. vs. -$129 Mln. last year. -EPS: -$0.66 vs. -$0.80 last year. -Revenue: $243 Mln vs. $157 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 875 M To $ 900 M