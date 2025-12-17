Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
17.12.2025 08:46:00
Irreführende Werbung: Tesla droht einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien
Teslas Software Full Self-Driving (komplett selbstfahrend) muss von Menschen beaufsichtigt werden. Ein Widerspruch, befand die kalifornische Verkehrsbehörde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
