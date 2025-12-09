Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.12.2025 09:28:00
Is Alphabet Stock a Buying Opportunity for 2026?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) has been one of my best-performing stocks in recent years.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 4, 2025. The video was published on Dec. 6, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!