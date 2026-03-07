Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
07.03.2026 09:15:00
Is Amazon Stock a Long-Term Buy?
There's no denying the fact that Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of the most disruptive businesses out there. The company upended the retail sector. It introduced cloud computing to the world. And it's making inroads in healthcare and autonomous driving.Management's forward-thinking mentality has made this "Magnificent Seven" stock a huge winner. Its shares have rocketed 647% and 11,500% higher in the past 10- and 20-year periods (as of March 3). But as we stand in 2026, is Amazon stock a long-term buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.