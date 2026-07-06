CrowdStrike Aktie

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WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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06.07.2026 10:25:00

Is CrowdStrike Stock a Buy After Its Stock Split?

On July 2, cybersecurity leader CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) underwent a 4-for-1 stock split, reducing its share price to $193. The day before, the stock closed around $773 per share, and each stockholder of record received four shares for each share they held.The price rose after the split took effect, up about 2% to $196 during the trading day. That's not unusual -- splits generally result in the stock price popping, both before and shortly after the split.Since the split was announced on June 3, CrowdStrike's stock is up about 8%. This is because investors wanted to buy in to get the split, and they anticipate it getting a lift from its new, more accessible stock price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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