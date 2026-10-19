Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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19.10.2026 17:45:00
Is Eli Lilly Stock a Buy Right Now?
Eli Lilly (NYSE: LLY) is expanding access at lower realized prices while its margins continue to improve. That unusual combination could become even more important as manufacturing costs fall, retatrutide approaches a potential 2027 filing, and investors weigh whether the company's valuation still leaves room for growth.
Stock prices used were the market prices of Sept. 26, 2026. The video was published on Oct. 17, 2026.
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