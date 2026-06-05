FedEx Freight Aktie

FedEx Freight für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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05.06.2026 18:45:00

Is FedEx a Buy Following Its FedEx Freight Spinoff?

FedEx (NYSE: FDX) completed the spinoff of its FedEx Freight business (NYSE: FDXF) on June 1, making FedEx Freight a separate, less-than-truckload (LTL) business focused on short-distance deliveries. The point is to unlock shareholder value as both companies can focus on their own concerns.FedEx operates more than 650 planes as the world's largest express air cargo carrier and delivers to more than 220 countries. Its shares are up more than 45% so far this year, but fell 17% on the first trading day since the spinoff, while FedEx Freight's shares dropped more than 6%.Despite the recent slide, there are three good reasons to buy FedEx stock now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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