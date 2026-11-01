Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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01.11.2026 20:15:00
Is Nebius Stock a Buy After Its 36% Pullback?
The artificial intelligence (AI) trade has been the driving force behind the stock market's strong performance these past few years. But recent concerns over funding for data centers and other AI infrastructure have sparked a sell-off among AI stocks over the past month.
Nebius Group (NASDAQ: NBIS), an AI cloud company, has been caught in the turmoil. Shares traded near $250 in September, nearly touching $300 per share before the AI trade began to lose steam.
All of a sudden, Nebius sits 36% off its high. Should investors buy Nebius Group stock? The financing concerns matter because Nebius needs substantial capital to build the AI data centers it leases to AI companies. Here's what you need to know.
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