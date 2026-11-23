Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock looks undervalued after dropping more than 35% from its all-time high, set in October. Nvidia's recently released earnings report suggested the stock may rebound, and Huang's return to the company seems to practically seal the deal.

Image source: Nvidia.

Fiscal 2027 third-quarter results were the first earnings report released without Jensen Huang as the company's CEO (although he was in charge while the quarter was going on). Ironically, it will also be the last earnings call without Huang as the CEO, at least for a while.

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