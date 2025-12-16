NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.12.2025 12:00:00
Is Nvidia the Top Artificial Intelligence Stock to Own in 2026?
If you look at lists discussing the top artificial intelligence (AI) stocks for 2026, you'll likely find a theme: Nvidia (NASDAQ: NVDA) is included, or it's specifically talked about not being included. That's because Nvidia has been one of the best-performing stocks over the past few years, and is the poster child of the AI buildout.However, 2025 wasn't as impressive for Nvidia as it was for other AI stocks, as it has risen around 35% so far this year. While that outperforms the broader market, the pace is slower than other stocks that have doubled this year.So, is Nvidia a great stock to own for 2026? Or are its best days behind it?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
