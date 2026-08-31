Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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31.08.2026 14:30:00
Is Occidental Petroleum a Bargain or a Value Trap Right Now?
Shares of Occidental Petroleum (NYSE: OXY) currently sit about 10% below their 52-week high. Despite that lower price, I think the oil stock is a value trap right now. However, I also believe it's a bargain long-term. Here's how I reconcile those opposing views.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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