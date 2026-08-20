Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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20.08.2026 21:05:00
Is Rocket Lab Stock a Buy After Its Big Contract Win?
"Rocket Lab onboarded to U.S. Space Force's $981M NITE-STAR Program to advance space test and training infrastructure," blared the headline Monday evening. Managed by the U.S. Space Force's Space Systems Command, the announcement proceeded to explain, NITE-STAR will "support a distributed test and training architecture to help prepare space operators for contested scenarios." Fast-growing space company Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) will participate in the program -- and potentially win up to $981 million in contracts. Good news for Rocket Lab?Yes, but... the devil's in the details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.08.26
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20.08.26
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11.08.26
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09.08.26
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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