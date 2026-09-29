Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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30.09.2026 00:00:00
Is Sandisk a Millionaire-Maker Stock After Its 2026 Run?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has created incredible wealth for investors in 2026, with shares of the flash storage specialist rising 621% this year.
So, investors who bought Sandisk to build a million-dollar portfolio are sitting on nice gains now. The good news for investors is that Sandisk still has room to run higher. Let's look at why it makes sense to buy this growth stock even after the stellar gains it has posted in 2026.
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