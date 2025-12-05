NVIDIA Aktie

05.12.2025 23:00:00

Is This AI Software Stock About to Have Its Nvidia Moment?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is a pioneer in the field of artificial intelligence (AI). That's not surprising, as the proliferation of this technology wouldn't have been possible without its chip systems and coding architecture, which have allowed developers to train and develop large language models (LLMs) and build inference applications.What's worth noting is that Nvidia has become the go-to player in the AI chip market. It maintains a dominant position in this segment even after three years, controlling an estimated 85% to 90% of this market. That's quite impressive considering that several companies have tried to eat into Nvidia's share of this market in the past three years, but they haven't been as successful.There are several reasons this has been the case. Nvidia exercises terrific control over the AI chip supply chain; its CUDA programming platform has been the go-to platform for developers because of its fast processing, efficiency, and familiarity in the developer community; and major hyperscalers and AI companies rely on its chips to process enormous AI workloads in data centers thanks to the technological advantage it has enjoyed over its rivals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
26.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
