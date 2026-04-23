Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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23.04.2026 11:22:03
Julius Bär ächzt unter der OECD-Mindeststeuer
Die grösste börsenkotierte Privatbank zahlt für 2025 erstmals substanzielle Ergänzungssteuern im Rahmen der OECD-Mindeststeuer. Sie ist damit der auffälligste Ausreisser unter den analysierten Schweizer Firmen. Dies, unter anderem, zeigt eine neue Analyse von Deloitte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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